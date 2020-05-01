Правительство запретило госзакупки ряда иностранных товаров

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Правительство запретило приобретать через госзакупки некоторые иностранные промышленные товары, за исключением изделий производства стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).
Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Запрет не распространяется на товары, которые не производятся в России, товары стоимостью менее ста тысяч рублей, а также на закупки менее чем на миллион рублей.
В список, в частности, вошли иностранные легковые автомобили, грузовики, автокраны, пожарные машины, машины спасателей и полиции, автомобили скорой помощи, круизные и экскурсионные суда, паромы, танкеры для нефти, газа, химпродуктов, вертолеты, некоторые виды мебели.
В документе есть ряд исключений:
—запчасти и расходные материалы к машинам и оборудованию;
—закупки для ФСБ, ФСО, СВР, внешней разведки Минобороны, МВД, Росгвардии и управления делами президента.