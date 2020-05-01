В Верхневолжье поступают новые аппараты ИВЛ

На следующей неделе запланирована поставки еще семидесяти аппаратов ИВЛ. Всего для тверских клиник будут закуплены 181 аппарат ИВЛ. Также для учреждений приобретаются прожекторы-облучатели, импульсные ультрафиолетовые установки для обеззараживания помещений.

На мероприятия по борьбе с коронавирусом в Тверской области выделены порядка одного миллиарда рублей федеральных и областных средств.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, на настоящее время в регионе подтверждены 564 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 74 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 487 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. 3 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.