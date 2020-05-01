В Верхневолжье поступают новые аппараты ИВЛ

ТВЕРЬ, 1 мая – РИА Новости. В Тверскую область за последнее время поставлены 35 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), десять из них – в пятницу, сообщает пресс-служба областного правительства.
На следующей неделе запланирована поставки еще семидесяти аппаратов ИВЛ. Всего для тверских клиник будут закуплены 181 аппарат ИВЛ. Также для учреждений приобретаются прожекторы-облучатели, импульсные ультрафиолетовые установки для обеззараживания помещений.
На мероприятия по борьбе с коронавирусом в Тверской области выделены порядка одного миллиарда рублей федеральных и областных средств.
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, на настоящее время в регионе подтверждены 564 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 74 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 487 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. 3 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
"Благодарны всем, кто придерживается профилактических мер, находится дома, без необходимости не посещает общественные места, а также тем, кто беспокоится о здоровье граждан и участвует в акции по раздаче бесплатных масок. Мы получим хороший опыт и эффект с точки зрения профилактики пандемии", – отметил губернатор области Игорь Руденя.
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