Токаев рассказал о внимании к союзническим отношениям с Россией

НУР-СУЛТАН, 1 мая - РИА Новости. Казахстан в своей внешней политике уделяет первостепенное внимание стратегическому партнерству и союзническим отношениям с Россией, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Многовекторность, сбалансированность, конструктивизм – вот основополагающие принципы нашей внешней политики. И такая внешняя политика, на мой взгляд, наилучшим образом соответствует геополитическому статусу нашей страны. Ее географическому расположению в конце концов. Но в рамках этого внешнеполитического курса мы уделяем первостепенное внимание стратегическому партнерству и союзническим отношениям с Россией. Для нас это принципиальный момент", - сказал Токаев в интервью Межгосударственной телерадиокомпании "Мир".
По словам Токаева, Казахстан стремится "выполнять функции связующего звена между Западом и Востоком в политическом и цивилизационном измерениях".
"Казахстан является активным участником ряда авторитетных евразийских структур, включая Шанхайскую организацию сотрудничества, ОБСЕ и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Каждые три года в Казахстане проводятся съезды лидеров мировых и традиционных религий. Мы резонно позиционируем себя как транзитный торговый мост между Европой и Азией. Казахстан всегда стремился стать важным звеном в рамках транспортно-коммуникационных проектов, соединяющих два континента", - сказал Токаев.
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