В Китае рассказали, как путешествуют местные туристы

Девушка на фестивале китайской культуры "Китай: великое наследие и новая эпоха" на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. На первомайские праздники в Китае пришелся всплеск туристической активности, там выходные, как и в России, длятся пять дней, На первомайские праздники в Китае пришелся всплеск туристической активности, там выходные, как и в России, длятся пять дней, сообщает TourDom.ru со ссылкой на одного из крупнейших туропероторов КНР.

Путешественники переориентировались на поездки по своей стране, так как границы закрыты. По всему Китаю специально для майских праздников открылись четыре тысячи туристических достопримечательностей. Но, чтобы не допустить массовых скоплений людей, система бронирования ограничивает поток посетителей до 30 процентов от максимального.

Больше всего туристов выезжают из Шанхая, Ганчжоу, Шэньчжэня, Чэнду, Ханчжоу, Нанкина, Пекина, Чунцина, Сианя и Чанша. Более половины (57 процентов) приходится на путешественников до 30 лет.

Размещение в отелях "четыре и пять звезд" заказывают 55 процентов путешественников.

Если раньше значительная часть бронирований приходилась на многочисленные группы, то сейчас отмечен рост заказов для трех-шести человек. Повышен спрос на короткие (до четырех дней) поездки. Стали популярны бронирования туруслуг с гидом на частном автомобиле.