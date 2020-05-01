В Азербайджане продлили карантинный режим до 31 мая

"Проанализировав текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Азербайджане, применяемые в других государствах превентивные меры, а также рекомендации Всемирной организации здравоохранения, связанные с коронавирусной инфекцией (COVID-19), срок особого карантинного режима продлевается до 00.00 (23.00 мск) 31 мая 2020 года", - говорится в релизе оперштаба.