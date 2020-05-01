В Азербайджане продлили карантинный режим до 31 мая

БАКУ, 1 мая – РИА Новости. Власти Азербайджана продлили до 31 мая карантинный режим, введенный из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил оперативный штаб при кабмине.
"Проанализировав текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Азербайджане, применяемые в других государствах превентивные меры, а также рекомендации Всемирной организации здравоохранения, связанные с коронавирусной инфекцией (COVID-19), срок особого карантинного режима продлевается до 00.00 (23.00 мск) 31 мая 2020 года", - говорится в релизе оперштаба.
С учетом скорости распространения вируса среди населения и динамики выздоровления заболевших, принято решение об ослаблении ряда ограничений.
В связи с этим с 00.00 4 мая в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкярание и в Абшеронском районе деятельность работников госучреждений восстанавливается в установленном количестве (число работников, деятельность которых возобновлена, будет определено соответствующим постановлением кабинета министров), возобновляется деятельность юридических и физических лиц, предоставляющих работу и услуги другим субъектам предпринимательства в различных сферах деятельности, в которых применяются ограничения в период особого карантинного режима; возобновляется деятельность частных торговых объектов; возобновляется деятельность парикмахерских, салонов красоты и объектов по оказанию косметических услуг.
Закрытие учебных заведения продлевается до 31 мая.
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