В Бейруте подготовят книгу о ветеранах ВОВ, чьи потомки живут в Ливане

БЕЙРУТ, 1 мая - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Представительство Россотрудничества в Бейруте при поддержке министерства обороны РФ в рамках проекта "Дорога памяти" готовит к печати книгу о ветеранах Великой Отечественной войны, чьи потомки проживают на территории Ливана, издание планируется выпустить на русском и арабском языках 22 июня, сообщил РИА Новости представитель Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков.
Проект "Дорога памяти" реализуется министерством обороны РФ. Это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны.
"Желание наших соотечественников всеми доступными способами сохранить память о своих семейных героях сформировалось в отдельный проект – книгу "Дорога памяти. Бессмертный полк в Ливане". В условиях экономического кризиса в Ливане и мировой пандемии коронавируса изначально было принято решение собрать электронную книгу, но проект, которым вот уже несколько месяцев живут наши соотечественники вдохновил представителей министерства обороны Российской Федерации и стал одним из маленьких фрагментов масштабного проекта "Дорога памяти", - рассказал Зайчиков.
Над проектом уже несколько месяцев работает координационный совет организаций российских соотечественников и представительство Россотрудничества в Ливане при поддержке ливанских "Волонтеров Победы" и представительства МИА "Россия сегодня" в Бейруте.
"Совместно с представителями Минобороны, которые стали спонсорами этого проекта было принято решение издать книгу и в печатном варианте. Как известно, процесс сбора книги, которая выйдет на двух языках – русском и арабском, предполагает работу над ним большого количества людей – переводчиков, дизайнеров, верстальщиков, корректоров. Такая команда единомышленников с легкостью была собрана и работает сейчас над книгой не только в разных городах, но и в разных странах, желая внести свой маленький вклад в дело сохранения исторической памяти о героях Великой Отечественной войны", - добавил Зайчиков.
Сейчас в книге собраны материалы о ветеранах из 157 семей, живущих в разных городах Ливана, осуществлен перевод всех представленных членами семей материалов, идет работа по верстке и графическому дизайну книги.
"Исходя из существующих сегодня во всем мире реалий очень надеемся, что книгу удастся издать к 22 июня 2020 года в День памяти и скорби, к очередной годовщине начала Великой Отечественной войны", - добавил Зайчиков.