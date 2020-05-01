В Бейруте подготовят книгу о ветеранах ВОВ, чьи потомки живут в Ливане

"Совместно с представителями Минобороны, которые стали спонсорами этого проекта было принято решение издать книгу и в печатном варианте. Как известно, процесс сбора книги, которая выйдет на двух языках – русском и арабском, предполагает работу над ним большого количества людей – переводчиков, дизайнеров, верстальщиков, корректоров. Такая команда единомышленников с легкостью была собрана и работает сейчас над книгой не только в разных городах, но и в разных странах, желая внести свой маленький вклад в дело сохранения исторической памяти о героях Великой Отечественной войны", - добавил Зайчиков.