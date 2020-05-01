В Южной Осетии для каждого ветерана пройдут личные парады

ЦХИНВАЛ, 1 мая - РИА Новости. Министерство обороны Южной Осетии из-за ситуации с COVID-19 проведет для всех ветеранов, живущих в республике, личные парады перед их домами 7 и 8 мая, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Ранее сообщалось, что в Южной Осетии живут 13 участников войны.
"Решение о проведении небольшого парада для каждого ветерана было принято президентом Анатолием Бибиловым. Соответствующее поручение было дано руководству министерства обороны. Торжественное мероприятие пройдет в сопровождении военного оркестра министерства обороны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в личных парадах примут участие знаменные группы минобороны и батальона специального назначения, парадные расчеты роты почетного караула, батальона спецназа, учебной роты.
В настоящее время тренировки парада проводятся на плацу военного городка минобороны.
Ранее сообщалось, что ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Южной Осетии, в честь 75-летия Победы выплатят по 75 тысяч рублей. А жители республики, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, получат выплаты в размере 50 тысяч рублей.
Правительство Южной Осетии в четверг приняло постановление о продлении запрета на пересечение госграницы с Россией до 31 мая включительно из-за ситуации с коронавирусом. Все медицинские учреждения закрыты на карантин и работают в особом режиме. Случаев заражения коронавирусом в республике не зафиксировано.
24 февраля, 14:40В Уфе провели парад для 102-летнего ветеранаПраздничный парад провели для 102-летнего ветерана Мугина Нагаева. Больше 150 военных, кадетов и юнармейцев промаршировали под его окнами. Герою вручили Орден командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майора Шаймуратова. Он стал первым, кто получил такую награду.