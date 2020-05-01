Минкомсвязь сообщила о переносе рейса Пхукет-Москва

"Изменено время вылета рейса №SVR3645 Пхукет - Ростов-на-Дону - Уфа - Екатеринбург. Вылет состоится 2 мая 2020 года в 20.00 по местному времени (16.00 мск)", - сообщил представитель Минкомсвязи. Ранее время вылета было назначено на 21.00 по местному времени.

В связи с изменением времени Минкомсвязь просит прибыть в аэропорт не позднее 17.00 по местному времени (13.00 мск). Сейчас в списках пассажиров этого рейса, опубликованных Минкомсвязью РФ, находится 130 человек.