На медиафасаде Останкинской телебашни появится открытка ко Дню Победы

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Поздравительная открытка в честь 75-летия победы в Поздравительная открытка в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне появится на медиафасаде Останкинской телебашни , сообщили в её пресс-службе.

"В честь 75-летия великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками Останкинская телебашня приготовила тематическую поздравительную открытку, которая будет демонстрироваться на медиафасаде телебашни с 4 по 9 мая этого года", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, по данным пресс-службы, в этот же период Останкинская телебашня присоединится к акции "Георгиевская ленточка 2020".