На медиафасаде Останкинской телебашни появится открытка ко Дню Победы

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Поздравительная открытка в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне появится на медиафасаде Останкинской телебашни, сообщили в её пресс-службе.
"В честь 75-летия великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками Останкинская телебашня приготовила тематическую поздравительную открытку, которая будет демонстрироваться на медиафасаде телебашни с 4 по 9 мая этого года", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, по данным пресс-службы, в этот же период Останкинская телебашня присоединится к акции "Георгиевская ленточка 2020".
"В этом году данная акция пройдет в онлайн-формате с общим хештегом #георгиевскаяленточка и #лучшедома, но для того чтобы порадовать всех жителей нашего города, георгиевская лента появится на нижней части медиафасада телебашни, ее общая площадь составит почти 2000 кв. метров", - указано в пресс-релизе.