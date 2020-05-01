Захарова и Навальный отменили заявленные на 1 мая онлайн-дебаты

По его словам, у участников возникли разногласия о необходимости модерации.

При этом Захарова сообщила, что Навальный отказался от прямых дебатов без ведущего и начал выставлять различные условия онлайн-поединка.

"Прямо Навальный не захотел. Ни по телефону разговаривать... Условия начали выставлять: об этом говорить можно, об этом не говорить. Время начали выставлять: 2 минуты на то, 2 минуты на это", - написала Захарова на своей странице в Facebook

Навальный в свою очередь написал в Facebook, что в качестве модератора был предложен Пивоваров, поскольку, по его мнению, дебаты без ведущего – "штука странная". При этом он заявил, что готов провести дебаты и без ведущего.

Позднее Захарова написала в Facebook , что никогда не получала отказа в прямом разговоре и сама всегда инициировала такого рода диалог, несмотря на самые сложные темы или предвзятое отношение. Она отметила, что в ее жизни "каких только эфиров не было".

"Бились, спорили, переходили на эмоции. А какие были собеседники! От Жириновского до Красовского. И наоборот. Бывало, что и в эфир врывалась. Что уж там. Разные были эфиры. Но никогда, слышите, никогда и нигде никто не ставил мне условий нахождения в эфире. Кроме команды Навального", — написала представитель МИД.

Она добавила, что ее начали "изощренно втягивать в махинацию". На предложение поговорить напрямую, вдруг откуда-то возникли дебаты, затем к ним добавился модератор, написала Захарова.

"Как в каком-то цирковом номере эти фокусники начали один за другим вытаскивать все новые и новые аргументы в пользу опосредованного разговора", — указала дипломат.

Она добавила, что пыталась узнать, можно ли обговорить эти условия напрямую с Навальным. Однако ей отказали.

"Разговор был как в сетевом бизнесе - ни одного слова напрямую. Опосредованно все. Все только через помощников. Они ведут с тобой разговоры, а при этом его пресс-секретарь пишет в соцсетях, что, конечно, все отменится, потому что Захарова сольется. А я только и хочу пообщаться прямо!" — написала представитель МИД.

Она сравнила произошедшее с "тетром абсурда".

"Утром созваниваемся с модератором , чтобы к вечеру обсудить темы, и тут я внимательно читаю сообщение от помощников: тема может быть только одна. То есть как? Какие же это дебаты?! С одной темой!" — говорится в записи Захаровой.

Она вновь отметила, что никогда в жизни не сталкивалась с тем, чтобы кто-то пытался ограничиить ей тему разговора.

"Я категорически против любой цензуры. Но то, что эти люди поставили в качестве условия - обсуждение одного вопроса, ставит крест на всей их устной "приверженности" свободе слова и вообще чему-либо либеральному", — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что публично отказалась "от соучастия в постановке этого спектакля", а затем сообщила в СМИ о "творящейся непотребщине". После этого в команде Навального стали "кричать о готовности на все", пишет Захарова.

"Мучайтесь своим позором. Теперь все знают, что такое Ваши "дебаты" и как их режиссируют", — заключила она.