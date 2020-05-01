В Партии роста День труда предложили изменить на День предпринимателей

"Оно глупое (предложение - ред.) и, честное говоря, вызывающее. Когда родился Первомай? Первомай родился после того, как в Чикаго рабочие вышли на защиту своих прав и, прежде всего, восьмичасового рабочего дня. Тогда полиция выступила, и было столкновение и погибло несколько рабочих... И потом через два или три года был Парижский конгресс, где предложили 1 мая отмечать как день международной солидарности, борьбы трудящихся за достойную жизнь, восьмичасовой рабочий день и нормальные условия труда. Вот как родился этот праздник... Считаю то, что предлагает Партия роста, - это чушь и провокация", - сказал Зюганов РИА Новости.

Геннадий Зюганов Лидер КПРФ Лидер КПРФ