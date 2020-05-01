В Партии роста День труда предложили изменить на День предпринимателей

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Член политсовета регионального отделения Партии роста в Приморском крае, президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев предложил переименовать День труда в День предпринимателей, лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал это предложение провокацией.
Первого мая в России отмечается праздник весны и труда.
1 мая, 02:25Праздник весны и труда
"Нам надо этот праздник забирать себе. В 19 веке это был праздник рабочих и крестьян, труд, сейчас это труд предпринимателей и тех людей, которые работают вместе с нами. Уже никаких таких больших рабочих и крестьян, как сообществ, нет, сейчас люди работают по-другому, и структура общества другая", - сказал Алексеев на онлайн-митинге "Мы хотим работать!".
Федеральный секретарь партии, журналист Александр Любимов, также поддержал идею сделать 1 мая сделать днем предпринимателя, а не днем рабочих и крестьян.
"Потому мы создаем рабочие места, мы платим налоги и на эти деньги страна живет", - отметил он.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уже отреагировал на это предложение, назвав его "чушью и провокацией" и отметив, что Международный день солидарности трудящихся имеет долгую историю.
"Оно глупое (предложение - ред.) и, честное говоря, вызывающее. Когда родился Первомай? Первомай родился после того, как в Чикаго рабочие вышли на защиту своих прав и, прежде всего, восьмичасового рабочего дня. Тогда полиция выступила, и было столкновение и погибло несколько рабочих... И потом через два или три года был Парижский конгресс, где предложили 1 мая отмечать как день международной солидарности, борьбы трудящихся за достойную жизнь, восьмичасовой рабочий день и нормальные условия труда. Вот как родился этот праздник... Считаю то, что предлагает Партия роста, - это чушь и провокация", - сказал Зюганов РИА Новости.
Когда советская власть утвердилась, Первомай был, прежде всего, днем солидарности трудящихся за свои права, за международный мир, за поддержку "всех угнетенных", против колониализма, за подлинную демократию - "вот мысль этого праздника", - отметил Зюганов.