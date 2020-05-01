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В Партии роста День труда предложили изменить на День предпринимателей
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РИА Новости

В Партии роста День труда предложили изменить на День предпринимателей

15:00 01.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники первомайской демонстрации
Участники первомайской демонстрации
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Участники первомайской демонстрации. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Член политсовета регионального отделения Партии роста в Приморском крае, президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев предложил переименовать День труда в День предпринимателей, лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал это предложение провокацией.
Первого мая в России отмечается праздник весны и труда.
Участники первомайской демонстрации на Красной площади
1 мая, 02:25
Праздник весны и труда
"Нам надо этот праздник забирать себе. В 19 веке это был праздник рабочих и крестьян, труд, сейчас это труд предпринимателей и тех людей, которые работают вместе с нами. Уже никаких таких больших рабочих и крестьян, как сообществ, нет, сейчас люди работают по-другому, и структура общества другая", - сказал Алексеев на онлайн-митинге "Мы хотим работать!".
Федеральный секретарь партии, журналист Александр Любимов, также поддержал идею сделать 1 мая сделать днем предпринимателя, а не днем рабочих и крестьян.
"Потому мы создаем рабочие места, мы платим налоги и на эти деньги страна живет", - отметил он.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уже отреагировал на это предложение, назвав его "чушью и провокацией" и отметив, что Международный день солидарности трудящихся имеет долгую историю.
"Оно глупое (предложение - ред.) и, честное говоря, вызывающее. Когда родился Первомай? Первомай родился после того, как в Чикаго рабочие вышли на защиту своих прав и, прежде всего, восьмичасового рабочего дня. Тогда полиция выступила, и было столкновение и погибло несколько рабочих... И потом через два или три года был Парижский конгресс, где предложили 1 мая отмечать как день международной солидарности, борьбы трудящихся за достойную жизнь, восьмичасовой рабочий день и нормальные условия труда. Вот как родился этот праздник... Считаю то, что предлагает Партия роста, - это чушь и провокация", - сказал Зюганов РИА Новости.
Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Геннадий Зюганов
Лидер КПРФ
Когда советская власть утвердилась, Первомай был, прежде всего, днем солидарности трудящихся за свои права, за международный мир, за поддержку "всех угнетенных", против колониализма, за подлинную демократию - "вот мысль этого праздника", - отметил Зюганов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
1 мая, 11:16
Мишустин поздравил россиян с Праздником весны и труда
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Партия РостаАлександр ЛюбимовКПРФГеннадий ЗюгановПраздник весны и трудаОбщество
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