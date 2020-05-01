В ДНР заявили, что у перешедшего на их сторону силовика выявили COVID-19

ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Минздрав самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что у перешедшего на сторону ополчения ДНР украинского силовика выявлено заражение CОVID-19.
Ранее в ДНР заявили, что украинский силовик перешел на сторону ополчения.
"Сегодня в ДНР выявлен один новый случай коронавирусной инфекции COVID-19 у военнослужащего ВСУ, перешедшего на сторону ДНР. На данный момент ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава ДНР.
В ведомстве отметили, что всего на территории республики выявлено 105 случаев заражения коронавирусом.
Из-за угрозы распространения коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.