Нижегородские артисты поддержали марафон "Наш День Победы"

Песни творческих коллективов республик и областей будут транслироваться на местных телеканалах и радиостанциях с 25 апреля по 8 мая. Каждый день к акции будет присоединяться новый регион. В День Победы, 9 мая, легендарная песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в песенном марафоне.