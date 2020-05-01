Нижегородские артисты поддержали марафон "Наш День Победы"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Нижегородская область в пятницу приняла от Татарстана эстафету песенного марафона "Наш День Победы", запустив ролик с исполнением песни "День Победы" музыкальными коллективами разных жанров, сообщает пресс-служба правительства региона.
Масштабная патриотическая акция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводится по инициативе аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО. Песенный марафон объединяет исполнителей из разных регионов в один большой народный коллектив. Участники акции исполняют знаменитую песню "День Победы" на родных языках, передавая эстафету друг другу. В юбилейном песенном марафоне принимают участие все 14 регионов ПФО, "Наш День Победы" уже стартовал в Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Башкирии, Самарской области и Татарстане. Нижегородская область передает эстафету в Пермский край.
"Первого мая Нижегородская область стала участником масштабной акции "Наш День Победы". В Нижнем Новгороде великую песню, ставшую символом Победы, вместе исполнили академические и джазовые музыканты, фольклорные и поп-исполнители, вокалисты губернского оркестра и участники шоу "Голос. Дети", - говорится в сообщении.
Съемки видеоролика прошли до введения режима самоизоляции в нижегородском кремле, у памятника Чкалову и у катера "Герой". "В начале ролика его участники отметили вклад региона в Великую Победу. В годы войны в области был создан уникальный военно-промышленный комплекс предприятий. Здесь выпускали практически все виды оборонной продукции — оружие и снаряжение для сухопутных войск, авиации и флота, взрывчатку и реактивное топливо. Завод "Красное Сормово" поставил фронту более 12 тысяч танков Т-34, 27 подводных лодок. Каждый третий отечественный истребитель был выпущен на Горьковском авиационном заводе имени Орджоникидзе. Горьковчане принимали активное участие в сдаче крови для переливания раненым воинам. Всего за годы войны на фронт было отправлено более 92 тысяч литров крови", - отмечается в сообщении.
Песни творческих коллективов республик и областей будут транслироваться на местных телеканалах и радиостанциях с 25 апреля по 8 мая. Каждый день к акции будет присоединяться новый регион. В День Победы, 9 мая, легендарная песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в песенном марафоне.