Онлайн-марафон Doctor Jazz Party посмотрели около 1,7 миллиона человек

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Трансляцию благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party посмотрели около почти миллион и 700 тысяч человек, число зрителей продолжает увеличиваться.

ria.ru . Марафон можно посмотреть в записи — видео находится в открытом бесплатном доступе. Это следует из данных, приведенных в аккаунте социальной сети ВКонтакте. Марафон можно посмотреть в записи — видео находится в открытом бесплатном доступе.

В благотворительном онлайн-марафоне (средства от которого пойдут в помощь российским больницам в условиях борьбы с распространением коронавируса COVID-19) приняли участие десятки исполнителей из разных стран.

Среди них: квартет Игоря Бутмана, дуэт виртуоза Даниила Крамера и контрабасиста Сергея Корчагина, многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер, а также Лариса Долина и Мариам Мерабова, Юлия Чичерина, саксофонист, арт-директор фестиваля Koktebel Jazz Party Сергей Головня и многие другие.

Организаторами марафона выступали МИА "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.

ria.ru , также фестиваля Koktebel Jazz Party , и на сайте стопкоронавирус.рф. #МыВместе — официальный хэштег марафона. Трансляция марафона велась на сайтах и в аккаунтах социальной сети ВКонтакте, также фестиваля, и на сайте#МыВместе — официальный хэштег марафона.

"Живой" , ставшему оператором марафона. Для этого необходимо было отправить СМС-сообщение со словом "ДЖАЗ" и указанием суммы (например, "ДЖАЗ 300") на короткий номер 3443. Средства в поддержку российских больниц, а также для приобретения средств индивидуальной защиты медиков в региональных стационарах и клиниках можно было перевести благотворительному фонду помощи взрослым, ставшему оператором марафона. Для этого необходимо было отправить СМС-сообщение со словом "ДЖАЗ" и указанием суммы (например, "ДЖАЗ 300") на короткий номер 3443.

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент России Владимир Путин. возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент России Владимир Путин.

Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

РФПИ ) основан в 2011 году для инвестиций в акционерный капитал компаний совместно с ведущими иностранными стратегическими инвесторами. Совместно с партнерами РФПИ реализовал более 80 проектов общим объемом свыше 1,8 триллиона рублей, охватывающих 95% регионов России. Российский фонд прямых инвестиций () основан в 2011 году для инвестиций в акционерный капитал компаний совместно с ведущими иностранными стратегическими инвесторами. Совместно с партнерами РФПИ реализовал более 80 проектов общим объемом свыше 1,8 триллиона рублей, охватывающих 95% регионов России.

РФПИ предпринимает активные усилия по противодействию COVID-19: налажено производство российско-японской системы экспресс-диагностики EMG, обладающей максимальной точностью (99,9%) и скоростью (до 30 минут) тестирования, совместно с ГК "Химрар" создается производство антивирусного препарата "Фавипиравир", в партнерстве с РФПИ и ГК "Медскан" и компанией G42 из ОАЭ запущен проект диагностики и выявления пневмонии с использованием технологии ИИ. РФПИ выступил одним из инициаторов создания Альянса по борьбе с коронавирусом, в который также вошли Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Яндекс, Mail.ru Group и МИА "Россия сегодня".