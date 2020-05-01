Президент Казахстана пожелал скорейшего выздоровления Мишустину

НУР-СУЛТАН, 1 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал скорейшего выздоровления председателю российского правительства Михаилу Мишустину, у которого диагностировали коронавирус.
"Желаю скорейшего выздоровления председателю российского правительства Михаилу Мишустину. Казахстан и Россия активно взаимодействуют в борьбе против коронавируса. Уверен, совместными усилиями преодолеем возникшие трудности", - написал Токаев в пятницу на своей странице в Twitter.
Желаю скорейшего выздоровления Председателю российского правительства Михаилу Мишустину. Казахстан и Россия активно взаимодействуют в борьбе против к/вируса. Уверен, совместными усилиями преодолеем возникшие трудности.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) May 1, 2020
В четверг Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что тест показал положительный результат на коронавирус. Он предложил назначить и.о. премьера на время лечения своего первого заместителя Андрея Белоусова. Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и подписал указ о назначении и.о. премьера Белоусова.
Мишустин возглавляет координационный совет по борьбе с распространением коронавируса. В состав также входят директор ФСБ Александр Бортников, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
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