Аппарат Мишустина надо было изолировать в Белом доме, считает Жириновский

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что аппарат премьер-министра РФ Михаила Мишустина надо было изолировать в Белом доме, чтобы предотвратить заражение председателя правительства коронавирусом.
В четверг Мишустин на онлайн-встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что его тест показал положительный результат на коронавирус. Он предложил назначить и.о. премьера своего первого заместителя Андрея Белоусова.
"Премьер-министр наш соблюдал (противоэпидемические меры - ред.). Везде видео-конференции, никаких прямых совещаний. Значит, аппарат, его ближайшие помощники уезжали домой и дома от кого-то подхватили. А (надо) жестко сказать: "Сидеть здесь, в Белом доме всем!" Там есть возможность нормально поселить и все, пусть там живут. И закончится все... Его окружающий аппарат надо было изолировать, поселить прямо там, в Белом доме. Не выпускать, обеспечить питанием", - сказал Жириновский во время онлайн-митинга ЛДПР, посвященного 1 мая.
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