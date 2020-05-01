Аппарат Мишустина надо было изолировать в Белом доме, считает Жириновский

"Премьер-министр наш соблюдал (противоэпидемические меры - ред.). Везде видео-конференции, никаких прямых совещаний. Значит, аппарат, его ближайшие помощники уезжали домой и дома от кого-то подхватили. А (надо) жестко сказать: "Сидеть здесь, в Белом доме всем!" Там есть возможность нормально поселить и все, пусть там живут. И закончится все... Его окружающий аппарат надо было изолировать, поселить прямо там, в Белом доме. Не выпускать, обеспечить питанием", - сказал Жириновский во время онлайн-митинга ЛДПР, посвященного 1 мая.