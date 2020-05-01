В Ненецком округе ограничительные меры продлили до 11 мая

МУРМАНСК, 1 мая – РИА Новости. Власти Власти Ненецкого округа продлили до 11 мая ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, сообщила пресс-служба администрации округа в пятницу.

"Ограничительные меры в Ненецком округе продлены до 11 мая. Соответствующее постановление подписал глава региона Юрий Бездудный ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 11 мая включительно продлевается приостановление проведения физкультурно-спортивных, туристических, развлекательных, рекламных и иных подобных мероприятий с присутствием жителей.

В школах, профессиональных образовательных учреждениях и организациях дополнительного образования продлено обучение в дистанционной форме. В детских садах по-прежнему функционируют только дежурные группы для детей, чьи родители должны работать в этот период.

Ограничительные меры по-прежнему распространяются на работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания.

"Работа тренажёрных залов, фитнес-центров и центров активного отдыха, а также салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, продолжается с учётом требований, установленных в постановлении губернатора", - уточнили в пресс-службе.

По данным оперштаба региона, на пятницу в НАО выявлено 34 заболевших, все, кроме одного человека – рабочие с месторождений. Пять месторождений региона закрыты на карантин.