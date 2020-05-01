Медведев предупредил о популизме при использовании темы изменения ТК

По его словам, стоит вопрос о том, что нужно делать — изменения в Трудовой кодекс, новую его редакцию или полностью новый Трудовой кодекс. Это вопросы не только юридические, но и технические, подчеркнул Медведев. Это надо обсуждать на партийной площадке, на площадке парламента и в правительстве.