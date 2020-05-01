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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-01T13:52
https://ria.ru/20200501/1570860822.html
Среди зараженных коронавирусом в Пензенской области есть ребенок
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569912102_0:84:1600:984_1036x0_80_0_0_046f6facca3531993d3d0e391bcdc136.jpg
РИА Новости

Среди зараженных коронавирусом в Пензенской области есть ребенок

13:52 01.05.2020
1982
© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкСотрудницы в лаборатории
Сотрудницы в лаборатории
© Пресс-служба мэрии Москвы
Перейти в фотобанк
Сотрудницы в лаборатории. Архивное фото
САРАТОВ, 1 мая - РИА Новости. Среди 42 новых заболевших коронавирусной инфекцией в Пензенской области есть 10-летний ребенок, общее число зараженных в регионе выросло до 448 человек, сообщила в пятницу пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области с 17 марта по 30 апреля были лабораторно подтверждены 406 случаев коронавируса. К 30 апреля семь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, скончались, вылечились от этой инфекции 132 человека. В числе заболевших был 21 ребенок от одного месяца до 15 лет.
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"Оперативная ситуация на 1 мая. Подтвержденных случаев COVID-19 - 448. Новых - 42. (Среди новых) один ребенок 10 лет, остальные пациенты - от 32 до 84 лет, преобладают старше 60", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 13 новых случаев выявили в Пензе, шесть - в Городищенском, по четыре - в Каменском и Бессоновском, по два - в Шемышейском, Белинском и Пензенском районах области и ЗАТО город Заречный, по одному - в Лопатинском, Лунинском, Земетчинском, Малосердобинском, Вадинском, Тамалинском и Спасском районах.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности, обязал жителей носить лицевые маски в общественных местах и до 11 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан, жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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