Премьер Абхазии пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

"Уважаемый Михаил Владимирович, с озабоченностью восприняли сообщение о подтвержденном диагнозе вашего заболевания коронавирусом. Нисколько не сомневаемся, что вы справитесь с недомоганием в ближайшее время", - говорится в телеграмме.