Премьер Абхазии пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

СУХУМ, 1 мая - РИА Новости. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб направил телеграмму председателю правительства России Михаилу Мишустину со словами поддержки и пожеланием скорейшего выздоровления от коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина республики.
"Уважаемый Михаил Владимирович, с озабоченностью восприняли сообщение о подтвержденном диагнозе вашего заболевания коронавирусом. Нисколько не сомневаемся, что вы справитесь с недомоганием в ближайшее время", - говорится в телеграмме.
В четверг Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что тест показал положительный результат на коронавирус. Он предложил назначить и.о. премьера на время лечения своего первого заместителя Андрея Белоусова. Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и подписал указ о назначении и.о. премьера Белоусова.
Мишустин возглавляет координационный совет по борьбе с распространением коронавируса. В состав также входят директор ФСБ Александр Бортников, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
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