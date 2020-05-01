Число зараженных коронавирусом в Африке превысило 38 тысяч

Ранее пресс-секретарь Всемирной продовольственной программы Элизабет Бирс заявила, что свыше 40 миллионов человек в девяти странах Африки в ближайшие три месяца могут столкнуться с серьезной продовольственной проблемой из-за последствий COVID-19. Бирс подчеркнула, что если цифры достигнут 43 миллионов, то среди них 20 миллионов человек будут на грани голода, а также 3,2 миллиона беженцев, которые зависят от гуманитарной помощи.