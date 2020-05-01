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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-01T13:32
https://ria.ru/20200501/1570860207.html
Число зараженных коронавирусом в Африке превысило 38 тысяч
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569689543_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_c4f1d1dca705a7f2e93ae44c96d37573.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Африке превысило 38 тысяч

13:32 01.05.2020
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© REUTERS / Zohra BensemraДезинфекция в Дакаре, Сенегал
Дезинфекция в Дакаре, Сенегал
© REUTERS / Zohra Bensemra
Дезинфекция в Дакаре, Сенегал. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Число жертв нового типа коронавируса в Африке превысило 1,6 тысячи, число случаев заражения достигло 38 706, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Свыше 38 000 случаев COVID-19 зарегистрировано на Африканском континенте, вместе с тем, зафиксировано свыше 1600 смертей", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ВОЗ в Африке.
Больше всего случаев на Африканском континенте выявлено в ЮАР (5647), Египте (5537), Марокко (4359) и Алжире (4006). Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Алжире (450) и Египте (392).
Ранее пресс-секретарь Всемирной продовольственной программы Элизабет Бирс заявила, что свыше 40 миллионов человек в девяти странах Африки в ближайшие три месяца могут столкнуться с серьезной продовольственной проблемой из-за последствий COVID-19. Бирс подчеркнула, что если цифры достигнут 43 миллионов, то среди них 20 миллионов человек будут на грани голода, а также 3,2 миллиона беженцев, которые зависят от гуманитарной помощи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВОЗАлжир (республика)АфрикаМароккоЮАРЕгипетВ мире
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