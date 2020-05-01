Число смертей от COVID-19 во Владимирской области выросло до семи

ВОРОНЕЖ, 1 мая - РИА Новости. Число летальных случаев среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией во Владимирской области выросло до семи, сообщает в пятницу обладминистрация.
Ранее сообщалось, что Владимирской области шесть человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Кроме того, в больнице №3 города Мурома скончалась женщина 1946 года рождения с подозрением на коронавирус. Выздоровели 33 пациента.
"За период наблюдения отмечено семь летальных случаев. 37 пациентов с новой коронавирусной инфекцией выздоровели", - говорится в сообщении.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 715 случаев заболевания. В городе Петушки и Петушинском районе зарегистрированы 167 случаев COVID-19, Владимире - 113, Муроме - 76, Ковровском районе - 75, в Гусь-Хрустальном районе - 52, Александровском - 55.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.