Названа особенность коронавируса

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей Петриков рассказал об особенности коронавируса.
По его словам, при COVID-19 существует возможность резких изменений в состоянии пациента.
"Особенность этой инфекции в том, что человек может вполне прилично себя чувствовать, но потом в один день (его состояние. — Прим. ред.) ухудшается и он умирает", — отметил врач в интервью телеканалу "Россия 1".
Петриков призвал по возможности не выходить из дома и "перетерпеть" карантин.
В России COVID-19 диагностировали у 114 431 человека (прирост за сутки 7,4%), скончались 1169 пациентов, поправились 13 220.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.