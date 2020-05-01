КПРФ завершила "онлайн-маевку" призывами к добру и справедливости

"Чтобы провести такое мероприятие (торжественное онлайн-собрание), надо иметь идею. У нас гениальные ленинские идеи, власти трудового народа, справедливости", - сказал лидер партии Зюганов.

Также политик поблагодарил всех друзей партии на планете, друзей и товарищей, "кто служил трудовому народу" за верность идеалам гуманизма и самоотверженность.

"Мы с вами несём в этот мир добро и свет, правду и, несмотря на ложь и крикливые высказывания, все равно наше дело за мир, я в этом не сомневаюсь ни на одну минуту", - добавил Зюганов.