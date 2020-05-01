Число жертв коронавируса в Испании достигло 24824

Ситуация в Барселоне в связи с коронавирусом. Архивное фото

Ситуация в Барселоне в связи с коронавирусом

МАДРИД, 1 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Число жертв коронавируса в Испании за минувшие сутки составило 281, всего с начала эпидемии скончались 24 824 человека.

Общее число выявленных при помощи тестов ПЦР случаев заражения превысило 215 тысяч, за сутки – 1 175. Число выздоровевших (2 628) уже несколько дней подряд превышает количество выявленных случаев – всего с начала эпидемии поправились 114 678 пациентов.

Таким образом, остаются активными 75,7 тысячи случаев заболевания.

Скорость распространения COVID-19 опустилась до 0,5% (на пике была 35%).

Испания сейчас на четвертом месте по количеству жертв (после США, Италии и Великобритании) и на втором по количеству выявленных случаев заражения COVID-19 (после США).

Режим повышенной готовности, введенный в Испании 14 марта, продлен пока до 9 мая включительно. Власти страны 28 апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. Как заявил премьер Педро Санчес , страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.

С 26 апреля дети младше 14 лет уже могут выходить на улицы в сопровождении взрослых. Со 2 мая люди смогут раз в день заниматься индивидуальными видами спорта и выходить на прогулки.