Президент Таджикистана направил свою зарплату в фонд борьбы с COVID-19

ДУШАНБЕ, 1 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон выделил 12,4 миллиона сомони (1,24 миллиона долларов) из Резервного фонда президента для дополнительных выплат к заработной плате медиков в течение трех месяцев, сообщает пресс-служба главы государства.
Также Рахмон направил свою месячную зарплату (cумма не указывается) на счет фонда, созданного для реализации мер по предотвращению пандемии COVID-19 в республике. Кроме того, руководящий состав структур министерства внутренних дел Таджикистана перечислит половину своего месячного оклада в фонд борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД.
"Это решение было принято в ходе видеоселекторного совещания, которое провел глава МВД Рамазон Рахимзода. В ходе совещания были обсуждены вопросы исполнения поручений президента страны о мерах по профилактике распространения коронавируса, данных главой государства на заседании правительства, прошедшем накануне", - сказал собеседник агентства.
Глава МВД призвал своих подчиненных проводить разъяснительные работы среди населения, чтобы люди не поддавались панике, и пояснить им, что государство и правительство готовы бороться с этой чумой века. "Милиционерам поручается призывать людей не верить различным необоснованным слухам, "жить обычной жизнью", соблюдать личную гигиену (соблюдать дистанцию, носить медицинские маски, регулярно мыть руки)", - добавили в пресс-службе.
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