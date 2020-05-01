Президент Таджикистана направил свою зарплату в фонд борьбы с COVID-19

Также Рахмон направил свою месячную зарплату (cумма не указывается) на счет фонда, созданного для реализации мер по предотвращению пандемии COVID-19 в республике. Кроме того, руководящий состав структур министерства внутренних дел Таджикистана перечислит половину своего месячного оклада в фонд борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД.