ЛДПР пожелала Мишустину скорейшего выздоровления

Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. ЛДПР пожелала скорейшего выздоровления премьер-министру РФ Михаилу Мишустину , заболевшему коронавирусом, выразив надежду, что кабмин и дальше будет осуществлять эффективное управление экономикой и социальными вопросами в стране.

"В руководстве ЛДПР с сожалением узнали о заболевании премьер-министра Михаила Мишустина. Мы желаем скорейшего выздоровления Михаилу Владимировичу и надеемся, что правительство будет и дальше осуществлять эффективное управление всей экономикой и социальными вопросами в стране", - говорится в сообщении пресс-службы ЛДПР в Telegram-канале.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский порекомендовал возлагать больше обязанностей на федеральных инспекторов, полпредов, которые осуществляют руководство на местах, и других чиновников.

"А высшее руководство должно работать в более умеренном режиме. На этот счет есть хорошая русская поговорка "Плетью обуха не перешибешь". Так что нужно дать организму возможность работать в нормальном режиме. Все вопросы решаются, весь мир борется с пандемией и, в конечном счете, она будет побеждена", - цитирует пресса-служба Жириновского.

В четверг Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что тест показал положительный результат на коронавирус. Он предложил назначить и.о. премьера на время лечения своего первого заместителя Андрея Белоусова. Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и подписал указ о назначении и.о. премьера Белоусова.

Мишустин возглавляет координационный совет по борьбе с распространением коронавируса. В состав также входят директор ФСБ Александр Бортников, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.