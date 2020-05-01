Медведев поздравил россиян с Первомаем

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пандемия коронавируса внесла в празднование Первомая коррективы, пришлось отказаться от митингов, заявил в пятницу лидер "Дмитрий Медведев. Пандемия коронавируса внесла в празднование Первомая коррективы, пришлось отказаться от митингов, заявил в пятницу лидер " Единой России

"К сожалению, пандемия (коронавируса) внесла в наши планы общие неизбежные коррективы, пришлось отказаться от традиционных первомайских митингов, от шествий, но, тем не менее, цифровые технологии помогают", - сказал Медведев в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.

Он отметил, что по всей России в интернете прошла интернет-акция профсоюзов, "которая призывала к решению сложных трудовых проблем". "Эти проблемы всегда непростые, но в нынешней ситуации они стали весьма и весьма сложными", - добавил Медведев.

Также он поздравил россиян с праздником. "Хотел бы тоже всех поздравить с праздником весны и труда, с Первомаем. Особенно поблагодарить профсоюзных активистов, которые даже в это сложное время находят возможность отстаивать интересы людей", - сказал Медведев, также отметив профсоюзных волонтеров.