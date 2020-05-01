Медведев поздравил россиян с Первомаем

В советское время мало кто называл этот праздник Днем солидарности трудящихся, большинство именовали его по дате проведения — 1 Мая, Первомай.
В советское время мало кто называл этот праздник Днем солидарности трудящихся, большинство именовали его по дате проведения — 1 Мая, Первомай.
История праздника связана с событиями, которые произошли в Чикаго в 1886 году. Первого мая в городе начались масштабные митинги рабочих, требовавших восьмичасового рабочего дня.
История праздника связана с событиями, которые произошли в Чикаго в 1886 году. Первого мая в городе начались масштабные митинги рабочих, требовавших восьмичасового рабочего дня.
Самой ранней формой празднования была маевка — собрание революционно настроенных рабочих, как правило, за городом.
Самой ранней формой празднования была маевка — собрание революционно настроенных рабочих, как правило, за городом.
В 1917 году Первомай впервые отметили в революционной России, а уже со следующего года праздник, который назвали Днем Интернационала, стал официальным.
В 1917 году Первомай впервые отметили в революционной России, а уже со следующего года праздник, который назвали Днем Интернационала, стал официальным.
В крупных городах проводили многотысячные демонстрации и шествия.
Каждый год проходили первомайские военные парады. В 1933 году над Красной Площадью прошел первый воздушный парад.
Каждый год проходили первомайские военные парады. В 1933 году над Красной Площадью прошел первый воздушный парад.
Неотъемлемой частью празднования были концерты и смотры самодеятельности.
Неотъемлемой частью празднования были концерты и смотры самодеятельности.
Одной из классических черт Первомая стали парады физкультурников.
В 1930-1934 годах первым постановщиком физкультурных парадов на Красной площади был Игорь Моисеев.
В 1930-1934 годах первым постановщиком физкультурных парадов на Красной площади был Игорь Моисеев.
Первого мая 1956 года по телевидению впервые показали репортаж о параде и демонстрации на Красной площади.
Первого мая 1956 года по телевидению впервые показали репортаж о параде и демонстрации на Красной площади.
С этого времени телевизионные трансляции празднований стали традицией.
С этого времени телевизионные трансляции празднований стали традицией.
Трансляции сопровождались рассказами о международной обстановке.
Зрителям рассказывали о выполнении решений партийных съездов и конференций, Героях труда и лучших предприятиях страны.
Зрителям рассказывали о выполнении решений партийных съездов и конференций, Героях труда и лучших предприятиях страны.
Со временем смысловая нагрузка первомайских демонстраций изменилась.
В 1970 году за праздником закрепили новое название — День международной солидарности трудящихся.
В 1970 году за праздником закрепили новое название — День международной солидарности трудящихся.
Советские люди выражали солидарность с национально-освободительным движением рабочих других стран.
Советские люди выражали солидарность с национально-освободительным движением рабочих других стран.
Последняя официальная первомайская демонстрация в СССР состоялась 1 мая 1990 года.
Последняя официальная первомайская демонстрация в СССР состоялась 1 мая 1990 года.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев и Председатель Совета Министров СССР Николай Иванович Рыжков на трибуне Мавзолея В.И. Ленина во время первомайской демонстрации.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев и Председатель Совета Министров СССР Николай Иванович Рыжков на трибуне Мавзолея В.И. Ленина во время первомайской демонстрации.
В 1992 году День солидарности трудящихся переименовали в Праздник весны и труда.
В 1992 году День солидарности трудящихся переименовали в Праздник весны и труда.
Несмотря на то что в последние годы праздник утратил формальный статус, традиция первомайских шествий сохранилась.
Несмотря на то что в последние годы праздник утратил формальный статус, традиция первомайских шествий сохранилась.
Массовые акции в этот день проходят в России, США, некоторых странах Африки, Латинской Америки, Азии и Европы.
Массовые акции в этот день проходят в России, США, некоторых странах Африки, Латинской Америки, Азии и Европы.
В советское время мало кто называл этот праздник Днем солидарности трудящихся, большинство именовали его по дате проведения — 1 Мая, Первомай.
История праздника связана с событиями, которые произошли в Чикаго в 1886 году. Первого мая в городе начались масштабные митинги рабочих, требовавших восьмичасового рабочего дня.
Самой ранней формой празднования была маевка — собрание революционно настроенных рабочих, как правило, за городом.
В 1917 году Первомай впервые отметили в революционной России, а уже со следующего года праздник, который назвали Днем Интернационала, стал официальным.
В крупных городах проводили многотысячные демонстрации и шествия.
Каждый год проходили первомайские военные парады. В 1933 году над Красной Площадью прошел первый воздушный парад.
Неотъемлемой частью празднования были концерты и смотры самодеятельности.
Одной из классических черт Первомая стали парады физкультурников.
В 1930-1934 годах первым постановщиком физкультурных парадов на Красной площади был Игорь Моисеев.
Первого мая 1956 года по телевидению впервые показали репортаж о параде и демонстрации на Красной площади.
С этого времени телевизионные трансляции празднований стали традицией.
Трансляции сопровождались рассказами о международной обстановке.
Зрителям рассказывали о выполнении решений партийных съездов и конференций, Героях труда и лучших предприятиях страны.
Со временем смысловая нагрузка первомайских демонстраций изменилась.
В 1970 году за праздником закрепили новое название — День международной солидарности трудящихся.
Советские люди выражали солидарность с национально-освободительным движением рабочих других стран.
Последняя официальная первомайская демонстрация в СССР состоялась 1 мая 1990 года.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев и Председатель Совета Министров СССР Николай Иванович Рыжков на трибуне Мавзолея В.И. Ленина во время первомайской демонстрации.
В 1992 году День солидарности трудящихся переименовали в Праздник весны и труда.
Несмотря на то что в последние годы праздник утратил формальный статус, традиция первомайских шествий сохранилась.
Массовые акции в этот день проходят в России, США, некоторых странах Африки, Латинской Америки, Азии и Европы.