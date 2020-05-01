Мир, труд, демонстрация: Первомай в СССР

День Интернационала, День международной солидарности трудящихся, Праздник весны и труда. Все это — Первомай. В СССР его отмечали многотысячными демонстрациями, главная из которых шла по Красной Площади, концертами и шумными гуляниями. Масштабные празднования — в фотоленте Ria.ru.