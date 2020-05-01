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2020-05-01T09:18
https://ria.ru/20200501/1570309938.html
Мир, труд, демонстрация: Первомай в СССР
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РИА Новости

Мир, труд, демонстрация: Первомай в СССР

09:17 01.05.2020 (обновлено: 09:18 01.05.2020)
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День Интернационала, День международной солидарности трудящихся, Праздник весны и труда. Все это — Первомай. В СССР его отмечали многотысячными демонстрациями, главная из которых шла по Красной Площади, концертами и шумными гуляниями. Масштабные празднования — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

В советское время мало кто называл этот праздник Днем солидарности трудящихся, большинство именовали его по дате проведения — 1 Мая, Первомай.

Праздничная первомайская демонстрация трудящихся столицы на Красной площади
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В советское время мало кто называл этот праздник Днем солидарности трудящихся, большинство именовали его по дате проведения — 1 Мая, Первомай.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Иван Денисенко

История праздника связана с событиями, которые произошли в Чикаго в 1886 году. Первого мая в городе начались масштабные митинги рабочих, требовавших восьмичасового рабочего дня.

Физкультурный парад на Красной площади в День международной солидарности трудящихся
2 из 21

История праздника связана с событиями, которые произошли в Чикаго в 1886 году. Первого мая в городе начались масштабные митинги рабочих, требовавших восьмичасового рабочего дня.

© РИА Новости / Иван Денисенко
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич

Самой ранней формой празднования была маевка — собрание революционно настроенных рабочих, как правило, за городом.

Молдавская ССР. Тираспольская швейная фабрика имени 40-летия ВЛКСМ. Ткачихи фабрики на праздновании дня международной солидарности трудящихся
3 из 21

Самой ранней формой празднования была маевка — собрание революционно настроенных рабочих, как правило, за городом.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
© РИА Новости / Сметанников

В 1917 году Первомай впервые отметили в революционной России, а уже со следующего года праздник, который назвали Днем Интернационала, стал официальным.

Дети едут на велосипедах во время первомайской демонстрации в Сталинграде
4 из 21

В 1917 году Первомай впервые отметили в революционной России, а уже со следующего года праздник, который назвали Днем Интернационала, стал официальным.

© РИА Новости / Сметанников
© РИА Новости / Михаил Озерский

В крупных городах проводили многотысячные демонстрации и шествия.

Празднование Первого мая в Москве. Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади
5 из 21

В крупных городах проводили многотысячные демонстрации и шествия.

© РИА Новости / Михаил Озерский
© РИА Новости

Каждый год проходили первомайские военные парады. В 1933 году над Красной Площадью прошел первый воздушный парад.

Гости Москвы на трибуне Мавзолея В.И.Ленина во время первомайской демонстрации на Красной площади. 1934 год
6 из 21

Каждый год проходили первомайские военные парады. В 1933 году над Красной Площадью прошел первый воздушный парад.

© РИА Новости
© РИА Новости / Давид Шоломович

Неотъемлемой частью празднования были концерты и смотры самодеятельности.

Празднование Дня международной солидарности трудящихся в Москве. Выступление участников художественной самодеятельности на Красной площади
7 из 21

Неотъемлемой частью празднования были концерты и смотры самодеятельности.

© РИА Новости / Давид Шоломович
© РИА Новости / Лев Поликашин

Одной из классических черт Первомая стали парады физкультурников.

Парад физкультурников на Красной площади 1 мая
8 из 21

Одной из классических черт Первомая стали парады физкультурников.

© РИА Новости / Лев Поликашин
© РИА Новости / Борис Кауфман

В 1930-1934 годах первым постановщиком физкультурных парадов на Красной площади был Игорь Моисеев.

Выступление физкультурников. Первомайская демонстрация в честь Дня международной солидарности трудящихся
9 из 21

В 1930-1934 годах первым постановщиком физкультурных парадов на Красной площади был Игорь Моисеев.

© РИА Новости / Борис Кауфман
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Первого мая 1956 года по телевидению впервые показали репортаж о параде и демонстрации на Красной площади.

Демонстрация трудящихся на Красной площади в Москве 1 Мая 1982 года - в День солидарности трудящихся
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Первого мая 1956 года по телевидению впервые показали репортаж о параде и демонстрации на Красной площади.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Валерий Шустов

С этого времени телевизионные трансляции празднований стали традицией.

Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади
11 из 21

С этого времени телевизионные трансляции празднований стали традицией.

© РИА Новости / Валерий Шустов
© РИА Новости / Владимир Акимов

Трансляции сопровождались рассказами о международной обстановке.

Делегация японских профсоюзов во время демонстрации трудящихся на Красной площади в Москве
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Трансляции сопровождались рассказами о международной обстановке.

© РИА Новости / Владимир Акимов
© РИА Новости / Щербаков

Зрителям рассказывали о выполнении решений партийных съездов и конференций, Героях труда и лучших предприятиях страны.

Москвички-участницы первомайской демонстрации
13 из 21

Зрителям рассказывали о выполнении решений партийных съездов и конференций, Героях труда и лучших предприятиях страны.

© РИА Новости / Щербаков
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Со временем смысловая нагрузка первомайских демонстраций изменилась.

Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади в Москве
14 из 21

Со временем смысловая нагрузка первомайских демонстраций изменилась.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Давид Шоломович

В 1970 году за праздником закрепили новое название — День международной солидарности трудящихся.

На демонстрации в Международный День солидарности трудящихся
15 из 21

В 1970 году за праздником закрепили новое название — День международной солидарности трудящихся.

© РИА Новости / Давид Шоломович
© РИА Новости / Борис Вдовенко

Советские люди выражали солидарность с национально-освободительным движением рабочих других стран.

Первомайская демонстрация трудящихся в Москве. 1938 год
16 из 21

Советские люди выражали солидарность с национально-освободительным движением рабочих других стран.

© РИА Новости / Борис Вдовенко
© РИА Новости / Георгий Зельма

Последняя официальная первомайская демонстрация в СССР состоялась 1 мая 1990 года.

Туркменская ССР. Первомайская демонстрация в Ашхабаде
17 из 21

Последняя официальная первомайская демонстрация в СССР состоялась 1 мая 1990 года.

© РИА Новости / Георгий Зельма
© РИА Новости / Юрий Сомов

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев и Председатель Совета Министров СССР Николай Иванович Рыжков на трибуне Мавзолея В.И. Ленина во время первомайской демонстрации.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев (слева) и Председатель Совета Министров СССР Николай Иванович Рыжков на трибуне Мавзолея В.И. Ленина во время первомайской демонстрации. Празднование Дня Международной солидарности трудящихся - 1 мая
18 из 21

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев и Председатель Совета Министров СССР Николай Иванович Рыжков на трибуне Мавзолея В.И. Ленина во время первомайской демонстрации.

© РИА Новости / Юрий Сомов
© РИА Новости / Давид Шоломович

В 1992 году День солидарности трудящихся переименовали в Праздник весны и труда.

Гости из Африки на демонстрации в Международный День солидарности трудящихся. Красная площадь
19 из 21

В 1992 году День солидарности трудящихся переименовали в Праздник весны и труда.

© РИА Новости / Давид Шоломович
© РИА Новости / И. Коган

Несмотря на то что в последние годы праздник утратил формальный статус, традиция первомайских шествий сохранилась.

Первомайские праздники в Москве. Маленькие москвичи
20 из 21

Несмотря на то что в последние годы праздник утратил формальный статус, традиция первомайских шествий сохранилась.

© РИА Новости / И. Коган
© РИА Новости / Владимир Акимов

Массовые акции в этот день проходят в России, США, некоторых странах Африки, Латинской Америки, Азии и Европы.

Участники демонстрации в День международной солидарности трудящихся
21 из 21

Массовые акции в этот день проходят в России, США, некоторых странах Африки, Латинской Америки, Азии и Европы.

© РИА Новости / Владимир Акимов
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Первомайские демонстрацииФото
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