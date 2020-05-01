Россиянам в Камбодже не рекомендовали возвращаться домой через Казахстан

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Посольство РФ в Камбодже не рекомендует россиянам возвращаться на родину запланированным 2 мая рейсом казахстанской компании через Шымкент, так как в Казахстане уже порядка 800 граждан России ждут возвращения домой, прибывающие из-за рубежа лица помещаются на изоляцию, а крупные города закрыты на карантин.
Отмечается, что, по сообщению генерального консульства России в Алма-Ате, в настоящее время в Казахстане ожидают возвращения на родину порядка 800 российских граждан.
"С 16 марта по 11 мая в стране действует режим чрезвычайного положения, в связи с чем все прибывающие из-за рубежа лица помещаются в изоляцию на срок две-три недели, приостановлено внутреннее транспортное сообщение, на карантин закрыты крупные города. Исходя из данной ситуации, не рекомендуем возвращение домой через Шымкент данным рейсом", - добавили в дипмиссии.
В Казахстане до 11 мая действует режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Всего в стране подтверждено более 3,2 тысячи случаев заражения, 25 из них с летальным исходом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.