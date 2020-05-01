Россиянам в Камбодже не рекомендовали возвращаться домой через Казахстан

"С 16 марта по 11 мая в стране действует режим чрезвычайного положения, в связи с чем все прибывающие из-за рубежа лица помещаются в изоляцию на срок две-три недели, приостановлено внутреннее транспортное сообщение, на карантин закрыты крупные города. Исходя из данной ситуации, не рекомендуем возвращение домой через Шымкент данным рейсом", - добавили в дипмиссии.