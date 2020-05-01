КПРФ начала "онлайн-маевку" на фоне ограничений из-за коронавируса

"Желаем ему скорейшего выздоровления. Я уверен, эта программа пробьёт себе дорогу", - сказал Зюганов.

Кроме этого, лидером КПРФ была озвучена инициатива выделить по 25 тысяч рублей каждому нуждающемуся. Также Зюганов выразил уверенность в том, что в середине мая ограничения будут сняты. "Я хочу поблагодарить всех, кто реально помогает нашим близким и друзьям, нашим заслуженным ветеранам, нашим детям войны", - сказал Зюганов.