В Приамурье число заболевших COVID-19 достигло 67

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 апр - РИА Новости. Число заболевших коронавирусной инфекцией в Амурской области достигло 67, за сутки зафиксировано 11 новых случаев, сообщает правительство региона.
"01.05.2020 в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено одиннадцать новых случаев новой коронавирусной инфекции, из них в Серышевском районе - пять, Белогорске - три, Тынде - три",- сообщает правительство Приамурья.
Всего по данным на 1 мая в регионе зарегистрировано 67 случаев коронавируса, 13 человек выписаны из больницы, 54 проходят лечение. Губернатор Приамурья Василий Орлов в четверг сообщил, что жительница города Тында на севере региона Амурской области в возрасте 83 лет скончалась "с высокой степенью вероятности" от COVID-19, результатов судмедэкспертизы еще нет, но в одном подъезде с умершей проживали люди, находящиеся на самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.