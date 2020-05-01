В Приамурье медиков, работающих с COVID-19, поселят отдельно от семей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 мая - РИА Новости. Медиков из Медиков из Благовещенска , работающих с пациентами с коронавирусом , селят отдельно от семей в одной из гостиниц города, сообщает правительство Амурской области

"Сегодня медицинские работники Благовещенской городской клинической больницы и станции скорой медицинской помощи, оказывающие медицинскую помощь зараженным коронавирусом, поселятся в гостинице "Зея" - отдельно от своих семей", - говорится в сообщении.

Медиков в больнице обеспечат питанием, добираться на работу и обратно они будут на специально выделенном автотранспорте.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева, чьи слова приводятся в сообщении, уточнила, что часть медперсонала не нуждается в отселении - это одинокие люди и те, кому жилищные условия позволяют полностью изолироваться от семьи.

Сейчас в инфекционных госпиталях Амурской области, где лечат пациентов с коронавирусом, работают 196 человек.

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Амурской области, по последним данным правительства Приамурья, достигло 56 человек.