В ДНР число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 104

ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Число случаев заболевания COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки увеличилось на четыре - до 104, сообщили в пресс-службе Минздрава ДНР.
Ранее из-за угрозы коронавируса в ДНР ввели режим повышенной готовности. Все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
"За последние сутки в ДНР выявлено четыре новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Всего по состоянию на 10.00 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР - 104: на лечении - 84, выписаны – 16, летальных случаев – четыре", - говорится в сообщении Минздрава ДНР.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.