В России выявили рекордное количество заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. В России за сутки выявили рекордное количество заразившихся COVID-19, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Число инфицированных составило 7933 человека в 85 регионах. Почти у половины их них болезнь протекала бессимптомно.
Больше всего человек заболели в Москве – 3561, Московской области (797) и Санкт-Петербурге (349).
За сутки от коронавируса скончались 96 пациентов, 1601 выздоровел.
Всего в России выявлен 114431 случай заражения COVID-19, 1169 человек умерли, 13220 вылечились.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.