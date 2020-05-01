День Победы в Молдавии отметят без массовых мероприятий

Ранее Додон сообщил, что власти из-за пандемии коронавируса решили перенести мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне , на 24 августа. В этот день отмечают освобождение Молдавии от фашизма.

"Девятое мая для нас, безусловно, святой праздник, это День Победы в Молдавии, но мы понимаем, что в этом году в условиях пандемии часть мероприятий будет тяжело проводить. 9 мая вместе с премьером и председателем парламента возложим цветы у Мемориала, не будет никаких маршей, не надо подвергать риску людей", - заявил Додон в эфире видеообращения, размещенном на его странице в Facebook.

Президент подчеркнул, что принято решение посетить на дому всех ветеранов Великой Отечественной войны, их в Молдавии осталось около 400. Также Додон предложил запустить в социальных сетях акцию "Бессмертный полк", в рамках которой все желающие с 1 по 9 мая смогут размещать в соцсетях фотографии своих родных, участвовавших в войне. Ранее с подобной инициативой выступало и посольство России в Молдавии.

Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске. В Молдавии акция "Бессмертный полк" первый раз прошла в 2015 году.

Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.