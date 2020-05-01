В Москве за сутки зарегистрировали 3561 случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 3561, в Подмосковье 797 случаев, в Санкт-Петербурге - 349, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
Всего за последние сутки в России подтверждены рекордные 7 933 случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах.
"Распределение по субъектам: Москва 3561, Московская область 797, Санкт-Петербург 349", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.