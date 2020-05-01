Миронов пожелал Мишустину выздоровления от коронавируса

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов пожелал выздоровления премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, заразившемуся коронавирусом.
"Премьер-министр Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Совсем нелегкая доля ему выпала на начало такой ответственной работы. С которой он очень хорошо справляется. Здоровья!" – написал Миронов в своем Twitter.
Премьер Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Совсем нелёгкая доля ему выпала на начало такой ответственной работы. С которой он очень хорошо справляется. Здоровья!— Сергей Миронов (@mironov_ru) April 30, 2020
В четверг Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что тест показал положительный результат на коронавирус. Он предложил назначить и.о. премьера на время лечения своего первого заместителя Андрея Белоусова. Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и подписал указ о назначении и.о. премьера Белоусова.
Мишустин возглавляет координационный совет по борьбе с распространением коронавируса. В состав также входят директор ФСБ Александр Бортников, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
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