В ДНР заявили о 22 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ

В четверг в ДНР информировали об 11 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 22 раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК. По его словам, украинские силовики выпустили по республике около 100 мин, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов, стрелкового оружия.