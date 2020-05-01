В ДНР заявили о 22 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские силовики 22 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в ДНР информировали об 11 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 22 раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК. По его словам, украинские силовики выпустили по республике около 100 мин, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов, стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 190 единиц", - добавил представитель ведомства.