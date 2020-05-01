В НИИ Склифосовского рассказали об инкубационном периоде коронавируса

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей Петриков рассказал, сколько может длиться инкубационный период заражения коронавирусной инфекцией.
"Инкубационный период может быть до трех недель. Значит, это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жесткие меры", - отметил врач в интервью телеканалу "Россия 1", призвав ответственнее относиться к карантину.
Петриков отметил, что в последнее время тяжелых пациентов с "серьезной" пневмонией стало больше, чем несколько недель назад.
Россия находится на восьмом месте по числу инфицированных. На сегодняшний день общее количество заразившихся достигло 106 498 человек, 1073 из них погибли, 11 619 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.