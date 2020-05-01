МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Первомаем, назвав задачи улучшения жизни людей, обеспечение достойных условий труда и его оплаты приоритетными.
"Традиции Первомая тесно связаны с профсоюзным движением, защитой трудовых прав и интересов граждан. Россия — социальное государство, и задачи улучшения жизни людей, обеспечения достойных условий труда и его оплаты для всех нас являются приоритетными. На это нацелены и поправки в Конституцию Российской Федерации, инициированные президентом нашей страны", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
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Он отметил, что профсоюзы занимают активную позицию, отстаивая в конструктивном диалоге с органами власти и работодателями интересы и права трудящихся, и люди это ценят.
"Желаю счастья, здоровья и всего самого доброго", - добавил председатель.
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