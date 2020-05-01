Московским школьникам подготовили онлайн-активности на майские праздники

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией дни между майскими праздниками объявлены нерабочими. Таким образом, в соответствии с указом мэра дистанционные уроки и дополнительные онлайн-занятия для московских школьников и студентов колледжей не будут проходить с 1 по 11 мая.

"Продолжить подготовку к ЕГЭ и ОГЭ старшеклассники смогут с помощью большого количества тестов и интерактивных образовательных приложений в библиотеке МЭШ, а также онлайн-сервиса самопроверки и самоподготовки "Мои достижения", где можно пройти индивидуальную тренировку по 14 предметам школьной программы", - добавили в штабе.

В столичных учреждениях образования с 21 марта приостановлены очные занятия, а учащиеся перешли на дистанционное обучение. Эта профилактическая мера призвана снизить возможность распространения вирусной инфекции. Для учеников начальных классов и воспитанников дошкольных групп, чьи родители выполняют свой профессиональный долг, с 6 по 8 мая будут работать дежурные группы численностью до 12 человек. При этом в школах созданы все необходимые условия для профилактики заболеваний: детям ежедневно измеряют температуру и следят за их самочувствием, в помещениях регулярно проводится уборка и проветривание, а также используются бактерицидные лампы закрытого типа, которые абсолютно безопасны для детей. В праздничные дни с 1 по 5 и с 9 по 11 мая дежурные группы работать не будут.