Казахстан не планирует ограничивать добычу нефти на мелких месторождениях

НУР-СУЛТАН, 1 мая - РИА Новости. Казахстан планирует ограничить добычу нефти на средних, крупных и гигантских месторождениях в мае-июне, мелких, где ожидается естественное снижение, это ограничение не коснется, сообщает министерство энергетики республики.

"Казахстан начнет сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. В рамках соглашения ОПЕК+, предусматривающего коллективное сокращение добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, Казахстан взял на себя обязательства сократить добычу на 390 тысяч баррелей в сутки", - говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что "из-за наличия значительного профицита запасов нефти на фоне снижения спроса на нефть в мире и в Казахстане, возникает риск полного затоваривания нефтехранилищ во втором квартале текущего года и аварийных остановок казахстанских месторождений".

"В связи с этим, министерством разработан проект постановления правительства "О введении временных ограничений на пользование участками недр для проведения операций по разведке и добыче и операций по добыче углеводородов" с перечнем отдельных участков недр, по которым необходимо ограничить добычу нефти на май-июнь. Ограничение добычи распространяется на месторождения, относящиеся к категории средних, крупных и гигантских месторождений", - говорится в сообщении.