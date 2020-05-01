Эксперт рассказал, с чем связана вторая волна коронавируса в Армении

"На динамику распространенности вируса влияет в первую очередь активность общения людей между собой. Как только она увеличивается, возрастает число случаев заражения. Так случилось в Армении, когда отмечалась Пасха, 12 апреля по григорианскому календарю. Люди пошли за покупками, общения стало больше, и в результате мы получили ускорение распространения вируса и вторую волну заболевания. В основном число случаев увеличилось вне Еревана. В целом по стране не так много случаев", - сказал Тавадян.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. В стране, по данным на четверг, выявлены 2066 случаев заражения, 32 пациента скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.