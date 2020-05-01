Всемирный банк предоставил Узбекистану еще $200 миллионов

ТАШКЕНТ, 1 мая - РИА Новости. Всемирный банк (ВБ) предоставил правительству Узбекистана дополнительно 200 миллионов долларов на преодоление последствий пандемии нового коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба представительства ВБ в республике.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В четверг число случаев коронавируса достигло 2039, девять пациентов скончались, 1133 выздоровели. Власти с 1 апреля ввели в стране режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запретили покидать дома. Спецкомиссия продлила карантинные ограничения до 10 мая. С 30 апреля в Узбекистане начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.
"Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление дополнительных 200 миллионов долларов Узбекистану в рамках операции в поддержку политики развития", - говорится в сообщении представительства банка. По данным пресс-службы, эти средства будут направлены на реализацию правительственных мер по смягчению последствий пандемии коронавируса COVID-19. Бюджет будет обеспечен дополнительными средствами на фоне значительного сокращения налоговых поступлений и непредвиденного увеличения государственных расходов в рамках антикризисной программы правительства, добавили в представительстве ВБ.
ВБ на прошлой неделе уже предоставил властям Узбекистана 95 миллионов долларов на закупку средств индивидуальной защиты, медоборудования и поддержку малообеспеченных семей в период пандемии коронавируса.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в конце апреля своим постановлением утвердил "дорожную карту" по привлечению кредитов международных финансовых институтов на сумму 3,1 миллиарда долларов для снижения последствий пандемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
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