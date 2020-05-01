Всемирный банк предоставил Узбекистану еще $200 миллионов

"Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление дополнительных 200 миллионов долларов Узбекистану в рамках операции в поддержку политики развития", - говорится в сообщении представительства банка. По данным пресс-службы, эти средства будут направлены на реализацию правительственных мер по смягчению последствий пандемии коронавируса COVID-19. Бюджет будет обеспечен дополнительными средствами на фоне значительного сокращения налоговых поступлений и непредвиденного увеличения государственных расходов в рамках антикризисной программы правительства, добавили в представительстве ВБ.