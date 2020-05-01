Тимошенко сравнила Украину с идущим на дно "Титаником"

"У меня такое ощущение, что мы на "Титанике", который уже почти затонул, передвигаем мебель и совершаем какие-то ритуальные действия, которые абсолютно не связаны с тем, чтобы спасти страну", - заявила Тимошенко.

По ее словам, на Украине сейчас "валится" доходная часть государственного бюджета, при этом на полную мощность "включена" система строительства финансовой пирамиды займов через выпуск облигаций внутреннего госдолга, на чем основаны спекулятивные схемы.

"Никто про это слова не говорит, что мы сегодня полностью в финансовом коллапсе. И еще никаких денег ни от какого МВФ не пришло", – заключила политик.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что фонд и Украина достигли прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке Киева. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти договорились с МВФ об увеличении размера новой программы с пяти до восьми миллиардов долларов. По его словам, первый транш может составить два миллиарда долларов в случае подписания новой программы.