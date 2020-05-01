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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-01T05:02
https://ria.ru/20200501/1570847774.html
В Южной Корее за сутки девять человек заразились коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568144571_0:13:2000:1139_1036x0_80_0_0_2b3ecf326a533e55a0cd5e2a75c13b1c.jpg
РИА Новости

В Южной Корее за сутки девять человек заразились коронавирусом

05:02 01.05.2020
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© AP Photo / Yun Jai-hyoungСотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
© AP Photo / Yun Jai-hyoung
СЕУЛ, 1 мая – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала девять случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, общее число зараженных выросло до 10 774, выздоровели 9072, погибли уже 248 пациентов, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось о 247 погибших. С 19 апреля  каждые сутки выявляли около 10 новых зараженных. Тридцатого апреля внутри страны не зафиксировали ни одного случая, при этом четверо зараженных задержаны на карантинном досмотре. В связи со снижением числа новых случаев заражения в стране власти в ослабленном виде продлили до 5 мая режим социального дистанцирования. Заново открыли парки и места отдыха на природе, разрешили ограниченную деятельность спортивным, религиозным и развлекательным учреждениям. Граждан по-прежнему просят избегать людных мест, не выходить лишний раз из дома и соблюдать все меры профилактики.
По данным KCDC на 00.00 пятницы (18.00 четверга мск) из числа новых случаев восемь имеют заграничное происхождение. Географически два случая зафиксированы в провинции Кёнгидо, по одному в Сеуле, Инчхоне и провинции Кёнсан-Пукто, еще четыре обнаружены в ходе карантинного досмотра.
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За прошедшие сутки из больниц выписаны только 13 человек, общее число выздоровевших выросло до 9072, что составляет более 83%. Не менее чем у 305 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. KCDC расследует возможные причины повторного обнаружения коронавируса. Анализы 8685 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 603 тысяч анализов на коронавирус.
Скончался еще один пациент, общее число жертв составляет 248, при этом 172 из них погибли в Тэгу, еще 52 в провинции Кёнсан-Пукто, 16 – в провинции Кёнгидо. По два скончавшихся в Сеуле и провинции Канвондо, три в Пусане. Еще один погибший в Ульсане.
Общее число зараженных в Сеуле остается на уровне 634 человек, в Тэгу – 6852 человек, 1366 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 678 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 137 случаев. Более 5,2 тысячи человек (48,4%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,5% случаев. По меньшей мере 1073 случаев завезли из-за границы, из них 96 обнаружены за последние две недели и составляет 63,2% от общего числа зараженных за этот период.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяВ мире
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