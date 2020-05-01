Совет РАН по космосу одобрил создание многоразовой ракеты

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Совет РАН по космосу одобрил предложенную Роскосмосом линейку новых ракет космического назначения, включая многоразовый носитель, говорится в решении Совета РАН по космосу, подписанном президентом Академии Александром Сергеевым (копия имеется в распоряжении РИА Новости).
"Одобрить основные направления развития средств выведения, включающие помимо уже разработанных, высокотехнологические ракеты-носители нового поколения различных классов (сверхлегкие, легкие, средние, тяжелые повышенной грузоподъемности, сверхтяжелые), в том числе с использованием перспективных топлив, материалов, многоразовых ступеней и других проектных решений", - говорится в документе.
Пока многоразовые ступени для космических запусков использует только SpaceX Илона Маска.
Ранее сообщалось, что Роскосмос совместно с Фондом перспективных исследований приступил к разработке многоразовый крылатой ракеты сверхлегкого класса "Крыло-СВ", наработки по которой в дальнейшем могут быть использованы в ракетах других классов. В легком классе у России имеются ракеты "Союз-2.1в" и "Ангара-А1.2", в среднем - "Союз-2", разрабатывается ракета "Союз-5" и планируемая к разработке "Союз-6", в тяжелом классе выступают - "Протон-М" и "Ангара-А5". В классе тяжелых носителей повышенной грузоподъемности планируется к разработке "Ангара-А5В". Ведется разработка ракет сверхтяжелого класса "Енисей" и "Дон". Помимо того, Роскосмос многократно заявлял о планах по созданию ракеты на метане.