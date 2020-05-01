Совет РАН по космосу одобрил создание многоразовой ракеты

"Одобрить основные направления развития средств выведения, включающие помимо уже разработанных, высокотехнологические ракеты-носители нового поколения различных классов (сверхлегкие, легкие, средние, тяжелые повышенной грузоподъемности, сверхтяжелые), в том числе с использованием перспективных топлив, материалов, многоразовых ступеней и других проектных решений", - говорится в документе.