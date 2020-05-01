Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, а десятых — до 30 мая. Даты опубликованы в телеграм-канале "большая перемена", которое ведут представители ведомства.

Рекомендации озвучены министром просвещения Сергеем Кравцовым в ходе совещания с руководителями региональных органов управления образованием. Они выстроены таким образом, чтобы сохранить учащимся полноценные летние каникулы и время для отдыха.

Восполнение пробелов в знаниях

Минпросвещения по итогам диагностики в начале следующего учебного года окажет школьникам поддержку в восполнении пробелов в знаниях, заявил ранее Сергей Кравцов

Он отметил, что министерство видит необходимость восстановления единого образовательного пространства.

Кравцов также подчеркнул, что вернутся к традиционному обучению, дистанционные технологии никогда не заменят живого общения.

Порядок проведения ГИА и ЕГЭ

Пункты приема государственной итоговой аттестации в девятых классах в этом году планируется организовать на базе тех же школ, в которых учились сдающие, но Единого госэкзамена это изменение не коснется, сообщили ранее в Минпросвещения.

В соответствии с новым проектом расписания ГИА, основной период для выпускников девятых классов в 2020 году пройдет в сроки с 8 июня по 31 июля. Региональные органы исполнительной власти могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет.

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. Их должны были писать школьники 4–8-х, а также 10-х и 11-х классов по всей стране в конце учебного года. После консультаций было решено перенести работы на начало следующего учебного года.

COVID-19

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань . За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России, как заявила 30 апреля глава Федерального медико-биологического агенства Вероника Скворцова , темпы прироста новых случаев коронавируса удалось существенно снизить.

Россия находится на восьмом месте по числу инфицированных. На сегодняшний день общее количество заразившихся достигло 106 498 человек, 1073 из них погибли, 11 619 выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 7099 пациентов.