Беглов призвал петербуржцев "не быть табуном, несущимся к обрыву"

"Хотел бы еще раз обратиться к вам, уважаемые ленинградцы-петербуржцы. Давайте будем дружны, давайте будем в единении, вместе бороться с этой болезнью. Пятнадцать членов правительства города, главы районов не способны остановить, условно говоря, этот огромный табун, который несется к обрыву… Нам нужно просто это остановить. Я надеюсь на вашу поддержку, помощь", - сказал он в эфире телеканала "78".