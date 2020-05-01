Беглов призвал петербуржцев "не быть табуном, несущимся к обрыву"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал горожан соблюдать режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса.
"Хотел бы еще раз обратиться к вам, уважаемые ленинградцы-петербуржцы. Давайте будем дружны, давайте будем в единении, вместе бороться с этой болезнью. Пятнадцать членов правительства города, главы районов не способны остановить, условно говоря, этот огромный табун, который несется к обрыву… Нам нужно просто это остановить. Я надеюсь на вашу поддержку, помощь", - сказал он в эфире телеканала "78".
Он отметил, что сейчас ситуация с коронавирусной инфекцией в Петербурге сложная, но находится под контролем. "Мы, к сожалению, уверенно двигаемся вверх (по заболеваемости)", - отметил губернатор.
Беглов напомнил, что ограничительные меры в Петербурге продлили до 12 мая.
"Еще раз хочу обратиться к жителям города: либо мы используем майские праздники и мягко пройдем пик, либо наоборот, откатимся назад и усугубим ситуацию. И тогда тот резерв, который у города имеется, он будет растрачен. Просто потому, что кому-то захотелось погулять, кому-то захотелось шашлыков", - сказал он.
Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 4062 случаев COVID-19. Умер 31 человек, выздоровели 779.
В Петербурге введен обязательный режим самоизоляции для жителей в возрасте старше 65 лет. Остальным гражданам рекомендовано не покидать место проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, которая не приостановлена в соответствии с постановлением или связана с услугами по транспорту и доставке.
Также разрешено посещать ближайший магазин, выгуливать домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома и выносить мусор. Все граждане обязаны в общественных местах соблюдать дистанцию друг от друга не менее полутора метров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.